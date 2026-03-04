Скидки
Шешелева и Карнаухов стали первыми после КП в финале юниорского Гран-при России

Полина Шешелева и Егор Карнаухов
Представители Москвы Полина Шешелева и Егор Карнаухов заняли первое место в короткой программе спортивных пар в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. Они получили от судей 71,39 балла. На втором месте тандем Ольги Сабады и Павла Астахова (70,97). На третьей позиции расположились Зоя Ковязина и Артемий Мохов (68,73).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Пары. Короткая программа
04 марта 2026, среда. 18:25 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Пары. Короткая программа:

1. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 71,39 балла.
2. Ольга Сабада и Павел Астахов (Москва) — 70,97.
3. Зоя Ковязина и Артемий Мохов (Москва) — 68,73.
4. Полина Сажина и Алексей Белкин (Москва) — 67,49.
5. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) — 67,42.

Новости. Фигурное катание
