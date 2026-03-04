«Никто не поставит 70 баллов новичкам». Ученики группы Тутберидзе — о рекорде на ФГПР

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов высказались о своём выступлении в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске.

Шешелева: Настраивалась по-другому, в этот раз слушала музыку в наушниках, возможно, мне это помогло, играла моя любимая музыка – группа Stray Kids.

Карнаухов: Настраивался как обычно, старался больше быть наедине с собой. В прошлом сезоне короткую программу тоже катали чисто, но стиль программы, мне кажется, был неудачным именно для нас. В этом сезоне мы поменяли программу, мне кажется, попали чуть-чуть.

Шешелева: Прошлый сезон был для нас первым сезоном на Гран-при, конечно, никто не поставит 70 баллов новичкам, – передаёт слова Шешелевой и Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.