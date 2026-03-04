Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Слуцкой объяснила свою ошибку в финале Гран-при России среди юниоров

Дочь Слуцкой объяснила свою ошибку в финале Гран-при России среди юниоров
Варвара Слуцкая
Комментарии

Дочь двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира в одиночном катании Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая высказалась по поводу выступления в финале Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Она ошиблась на параллельных твиззлах, из-за чего ей в тандеме с Глебом Гончаровым поставили всего лишь первый уровень.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Окончено

Слуцкая: Не скажу, что прокат был хороший, твиззлы подвели меня опять. Атмосфера здесь невероятная.

Гончаров: Очень классная публика, очень много зрителей – так приятно выступать, когда люди поддерживают, хлопают и кричат. Мы старались, работали, начиная с подготовки к первенству России.

Ошибка на твиззлах – это со всеми бывает, это не какая-то ошибка, которую нельзя исключить за один старт. Это больше волнение и отсутствие опыта.

Слуцкая: Ничего не влияло, считаю, просто это надо нарабатывать, всё приходит с опытом, – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Фефелова и Валов вышли в лидеры по итогам ритм-танца в финале юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android