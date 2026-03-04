Дочь Слуцкой объяснила свою ошибку в финале Гран-при России среди юниоров

Дочь двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира в одиночном катании Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая высказалась по поводу выступления в финале Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Она ошиблась на параллельных твиззлах, из-за чего ей в тандеме с Глебом Гончаровым поставили всего лишь первый уровень.

Слуцкая: Не скажу, что прокат был хороший, твиззлы подвели меня опять. Атмосфера здесь невероятная.

Гончаров: Очень классная публика, очень много зрителей – так приятно выступать, когда люди поддерживают, хлопают и кричат. Мы старались, работали, начиная с подготовки к первенству России.

Ошибка на твиззлах – это со всеми бывает, это не какая-то ошибка, которую нельзя исключить за один старт. Это больше волнение и отсутствие опыта.

Слуцкая: Ничего не влияло, считаю, просто это надо нарабатывать, всё приходит с опытом, – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.