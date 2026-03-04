Скидки
«Смотрела всё, особенно Петросян и Гуменника». Ученики Тутберидзе — об Олимпиаде в Милане

Егор Карнаухов и Полина Шешелева
Воспитанники специалиста Этери Тутберидзе Егор Карнаухов и Полина Шешелева высказались по поводу Олимпийских игр — 2026. Они следили за выступлением россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника.

Карнаухов: Конечно, старался следить, но не всегда получалось, потому что соревнования были обычно ночью, а ночью я сплю.

Шешелева: Я смотрела всё, особенно Аделию Петросян и Петра Гуменника. Пары тоже успевала смотреть, — передаёт слова Шешелевой и Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Аделия Петросян и Пётр Гуменник заняли итоговые шестые места в одиночном катании. Они выступали на Играх в нейтральном статусе.

