«Зарплату ещё никому не прибавили». Тарасова — об уровне жизни в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о текущей экономической ситуации и уровне жизни в России.

«Жизнь стала очень дорогая. Замечаю ли это на себе? Я что, не человек, живущий в своей родной стране? Думаю, все замечают, что жизнь стала дороже. Зарплату ещё никому не прибавили», — приводит слова Татьяны Тарасовой Sport24.

Тарасова — легендарный советский и российский тренер по фигурному катанию, подготовивший рекордное количество олимпийских чемпионов (более 11 золотых медалей во всех четырех видах фигурного катания). В марте 2026 года Тарасова продолжает комментировать фигурное катание.