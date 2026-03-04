Скидки
Профориентолог — об Алине Загитовой: она абсолютно своевременно завершила карьеру

Профориентолог Наталья Зыкова высказалась об олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой. Специалист оценила переход фигуристки из спорта к повседневной жизни.

«Переход из большого спорта в обычную жизнь — это всегда кризис идентичности. Спортсмены, завершающие карьеру в 20-25 лет, часто оказываются в растерянности. А осложняет адаптацию, например, психология победителя. Всё-таки в спорте результат виден мгновенно: медаль, секунда, балл. В обычных профессиях результат отсрочен — это вызывает фрустрацию. Привычная схема «сделал — победил — получил награду» здесь не работает. Ещё влияет жёсткая структура. Жизнь спортсмена расписана тренером по минутам. Когда этот каркас исчезает, многие теряются: нужно самому планировать день, ставить задачи, мотивировать себя.

Алина Загитова завершила карьеру в 2019 году в возрасте 17 лет. На первый взгляд, это очень рано, но с точки зрения возрастной психологии абсолютно своевременно. Её сверстники как раз проходили через кризис первичного самоопределения: исследуя свой потенциал, выбирали вуз, пробовали себя, ошибались. Алина же находилась на другом этапе — в кризисе стадии мастерства.

Сейчас Алина находится в точке, когда от отдельных успешных проектов можно переходить к созданию системного бизнеса», — приводит слова Зыковой Sport24.

