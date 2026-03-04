Аделия Петросян примет участие во всех ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе. Спортсменка выступит во всех городах, где пройдёт данное мероприятие.

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова также выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе. Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.