Аделия Петросян примет участие во всех ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной

Аделия Петросян примет участие во всех ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян примет участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе. Спортсменка выступит во всех городах, где пройдёт данное мероприятие.

На Олимпийских играх в Италии фигуристка остановилась в шаге от пьедестала, заняв шестое место. В её активе три золота чемпионатов России и три победы в финале Гран-при России.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова также выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе. Трусова продолжает активно возвращаться в форму после рождения сына Михаила. Александра планирует вернуться на соревнования, она уже исполняет четверные прыжки на тренировках.

