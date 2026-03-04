Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дэниэл Рэдклифф отказался надевать на свою шею олимпийское золото Алисы Лью

Дэниэл Рэдклифф отказался надевать на свою шею олимпийское золото Алисы Лью
Алиса Лью
Комментарии

Известный актёр Дэниэл Рэдклифф не стал примерять на себе олимпийское золото американской фигуристки Алисы Лью. Встреча творческого деятеля и спортсменки произошла за кулисами телешоу Today. Рэдклифф вежливо отказался от такого предложения.

«Я не могу этого сделать. Это слишком тяжело. Даже держать его в руках — это как посягать на 10-летие упорного труда. Носить его — это как присваивать чужие заслуги», — приводит слова Рэдклиффа шоу Today в социальных сетях.

20-летняя Алиса Лью взяла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе.

Материалы по теме
Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
Биография Алисы Лью: всё о жизни новой двукратной олимпийской чемпионки — 2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android