Дэниэл Рэдклифф отказался надевать на свою шею олимпийское золото Алисы Лью

Известный актёр Дэниэл Рэдклифф не стал примерять на себе олимпийское золото американской фигуристки Алисы Лью. Встреча творческого деятеля и спортсменки произошла за кулисами телешоу Today. Рэдклифф вежливо отказался от такого предложения.

«Я не могу этого сделать. Это слишком тяжело. Даже держать его в руках — это как посягать на 10-летие упорного труда. Носить его — это как присваивать чужие заслуги», — приводит слова Рэдклиффа шоу Today в социальных сетях.

20-летняя Алиса Лью взяла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе.