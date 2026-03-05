Майя Сарафанова заменила Елену Костылеву в списке участниц ЮФГПР

Двукратная победительница первенства России по фигурному катанию Елена Костылева не выступит в финале Гран-при России среди юниоров по состоянию здоровья. В списке участниц её заменит Майя Сарафанова.

Сегодня, 5 марта, девушки представят короткие программы. Начало – в 15:25 по московскому времени.

Финал Гран-при России среди юниоров. Челябинск. Девушки. Короткая программа

Первая разминка

1. Софья Смагина.

2. Лидия Плескачёва.

3. Арина Ореховская.

4. Агата Морозова.

5. Диана Мильто.

6. Елизавета Лабутина.

Вторая разминка

7. София Дзепка.

8. Виктория Стрельцова.

9. Майя Сарафанова.

10. Алена Принева.

11. Агата Петрова.

12. София Сарновская.