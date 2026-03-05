Пётр Гуменник назвал вещь, о которой он жалеет после выступления на Олимпиаде

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, что бы он изменил на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Оглядываясь назад на результат, на всё то, что произошло на Олимпиаде, ты бы ничего не поменял? Возможно, моменты настроя, что-то в прыжках, в контенте?

– Ещё перед выходом на лёд задал себе такой вопрос и понял, что нет – в подготовке я сделал всё, что мог, ничего изменить бы я не хотел. Эта мысль меня успокоила – всё равно я выложился на максимум, подготовился идеально, чтобы показать всё, на что я готов.

Сейчас единственное, о чём я, может быть, жалею – это о первом каскаде в короткой программе, где сделал 4-2, а не 4-3. Возможно, если бы я сделал 4-3, это бы добавило мне баллов. Но тогда я ещё не понимал, как тело отреагирует на адреналин и стресс, я не знал, какую реакцию ждать на первом прыжке. Когда уже выехал, понял, что всё, в принципе, в порядке, но был немного ошарашен, когда заходил на самый первый прыжок. Но сейчас, зная, как перестраивается тело, какая реакция у мозга на олимпийский адреналин, я думаю, смог бы сделать этот каскад чище, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.