Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Александр Бублик нашёл меня через друзей». Гуменник — о поддержке публики на Олимпиаде

«Александр Бублик нашёл меня через друзей». Гуменник — о поддержке публики на Олимпиаде
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о реакции публики на его выступление на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), а также о поддержке казахстанского теннисиста Александра Бублика.

– Очень широкая реакция от публики последовала на результаты, многие болельщики и эксперты активно спорили, справедливы ли результаты, засудили тебя или нет, выпускали видеоразборы… Попадалось ли это тебе?
– Мне попадались просто слова поддержки от болельщиков, от спортсменов. Мне писал Александр Бублик…

– Теннисист Александр Бублик?
– Да, я ему долго не отвечал, потому что потерял его сообщение (улыбается). Но он всё равно связался со мной, через общих друзей нашёл. Он в итоге и в телеграме, и в вотсапе мне написал, и в других соцсетях… — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android