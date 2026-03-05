«Александр Бублик нашёл меня через друзей». Гуменник — о поддержке публики на Олимпиаде

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о реакции публики на его выступление на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия), а также о поддержке казахстанского теннисиста Александра Бублика.

– Очень широкая реакция от публики последовала на результаты, многие болельщики и эксперты активно спорили, справедливы ли результаты, засудили тебя или нет, выпускали видеоразборы… Попадалось ли это тебе?

– Мне попадались просто слова поддержки от болельщиков, от спортсменов. Мне писал Александр Бублик…

– Теннисист Александр Бублик?

– Да, я ему долго не отвечал, потому что потерял его сообщение (улыбается). Но он всё равно связался со мной, через общих друзей нашёл. Он в итоге и в телеграме, и в вотсапе мне написал, и в других соцсетях… — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.