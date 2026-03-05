Финал Гран-при России по фигурному катанию 2026 среди юниоров: расписание на 5 марта

Сегодня, 5 марта, в Челябинске продолжится финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров. Расписание на 5 марта (время — московское):

12:00. Танцы на льду. Юниоры, произвольный танец;

13:45. Спортивные пары. Юниоры, произвольная программа;

15:25. Девушки, короткая программа;

17:00. Юноши, короткая программа.

В танцах на льду по итогам ритм-танца лидируют Мария Фефелова и Артём Валов с результатом 73,85. В спортивных парах лидерами короткой программы стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов (71,39).