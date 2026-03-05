Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник о внимании после Олимпиады: на телефон постоянно звонят, нервозность присутствует

Гуменник о внимании после Олимпиады: на телефон постоянно звонят, нервозность присутствует
Комментарии

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о своей популярности после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

– Олимпиада сделала тебя очень популярным среди массовой публики, не подустал ещё от интервью и такого ажиотажа вокруг?
– Почувствовал, что это тяжело, много запросов разных. В телеграме 150 сообщений, 150 сообщений в вотсапе, на телефон постоянно звонят… Нервозность присутствует. Никогда столько внимания не было, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на Играх-2026 Гуменник занял шестое место, по сумме двух программ набрав 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку.

Материалы по теме
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android