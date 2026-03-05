Гуменник о внимании после Олимпиады: на телефон постоянно звонят, нервозность присутствует

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о своей популярности после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

– Олимпиада сделала тебя очень популярным среди массовой публики, не подустал ещё от интервью и такого ажиотажа вокруг?

– Почувствовал, что это тяжело, много запросов разных. В телеграме 150 сообщений, 150 сообщений в вотсапе, на телефон постоянно звонят… Нервозность присутствует. Никогда столько внимания не было, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, на Играх-2026 Гуменник занял шестое место, по сумме двух программ набрав 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку.