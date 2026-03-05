Скидки
Гуменник — о рэпере Снуп Догге на Олимпиаде: наблюдал, как смотрит девочек в тёмных очках

Комментарии

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о присутствии известного рэпера Снуп Догга на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– Удалось ли тебе на Олимпиаде пообщаться с рэпером Снуп Доггом? Кажется, он стал главной звездой среди участников.
– Когда была короткая программа у женщин, я подошёл к нему, понаблюдал, как он смотрит девочек в тёмных очках, подтанцовывает (улыбается). Было весело, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Снуп Догг стал почётным тренером США на Олимпийских играх. Кроме того, он принял участие в эстафете олимпийского огня.

