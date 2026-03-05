Скидки
Пётр Гуменник отреагировал на новость о том, что на него подписался в соцсетях Нэйтан Чен

Комментарии

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник отреагировал на новость о том, что на него подписался в соцсетях двукратный олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Нэйтан Чен после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

– Болельщики заметили, что на твой аккаунт в соцсетях подписался Нэйтан Чен… Вам удалось пересечься на Олимпиаде?
– О, это круто, я его фанат! Про подписку я не знал (улыбается). Знаю, что он тоже был на Олимпиаде, хотел с ним встретиться, но не пересеклись, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

