Гуменник: Малинин — уникальный спортсмен, он может ставить свои отдельные цели

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался об уникальности олимпийского чемпиона 2026 года в командном турнире американца Ильи Малинина.

– У Ильи Малинина в его сборной, например, обратная ситуация – он ставит себе цели и усложняется ради того, чтобы двигать спорт вперёд, отсутствие более сильных соперников в сборной, да и, наверное, в мире, его не останавливает.

– Илья – уникальный спортсмен, он действительно может ставить свои отдельные цели. Вспоминаю, как по детскому возрасту выступал, – с запасом был всегда первый и тогда мной двигали какие-то другие цели, которые я ставил сам себе, а не конкуренция. А когда ты не лидер с большим отрывом, то лучше, когда есть хорошая конкуренция, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.