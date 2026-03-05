Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник: Малинин — уникальный спортсмен, он может ставить свои отдельные цели

Гуменник: Малинин — уникальный спортсмен, он может ставить свои отдельные цели
Комментарии

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался об уникальности олимпийского чемпиона 2026 года в командном турнире американца Ильи Малинина.

– У Ильи Малинина в его сборной, например, обратная ситуация – он ставит себе цели и усложняется ради того, чтобы двигать спорт вперёд, отсутствие более сильных соперников в сборной, да и, наверное, в мире, его не останавливает.
– Илья – уникальный спортсмен, он действительно может ставить свои отдельные цели. Вспоминаю, как по детскому возрасту выступал, – с запасом был всегда первый и тогда мной двигали какие-то другие цели, которые я ставил сам себе, а не конкуренция. А когда ты не лидер с большим отрывом, то лучше, когда есть хорошая конкуренция, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android