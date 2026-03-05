Скидки
Гуменник объяснил, почему решил прыгать именно пять четверных на Олимпиаде

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник объяснил, почему решил прыгать именно пять четверных на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– К самой Олимпиаде ты готовил набор из пяти четверных прыжков в произвольной. Столько же к ОИ в Пекине готовила Александра Трусова – и было много споров, нужны ли ей эти пять квадов. Для тебя сама пятиквадка и сложность контента – это цель или это средство достижения цели?
– Тут странно сравнивать женское и мужское фигурное катание, для мужского фигурного катания пятиквадка – это не что-то такое сильно выдающееся. Чтобы конкурировать на уровне, всё-таки нужно порядочное количество четверных выехать. В моём случае я делал их вполне стабильно, для меня это не было большим риском. Если убирать один четверной, то риск сильно не падает, а количество потенциальных баллов падает, поэтому это был оптимальный вариант, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
