Гуменник объяснил, почему решил прыгать именно пять четверных на Олимпиаде

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник объяснил, почему решил прыгать именно пять четверных на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

– К самой Олимпиаде ты готовил набор из пяти четверных прыжков в произвольной. Столько же к ОИ в Пекине готовила Александра Трусова – и было много споров, нужны ли ей эти пять квадов. Для тебя сама пятиквадка и сложность контента – это цель или это средство достижения цели?

– Тут странно сравнивать женское и мужское фигурное катание, для мужского фигурного катания пятиквадка – это не что-то такое сильно выдающееся. Чтобы конкурировать на уровне, всё-таки нужно порядочное количество четверных выехать. В моём случае я делал их вполне стабильно, для меня это не было большим риском. Если убирать один четверной, то риск сильно не падает, а количество потенциальных баллов падает, поэтому это был оптимальный вариант, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.