Гуменник ответил, сталкивался ли он с хейтерами в олимпийском сезоне

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, сталкивался ли он с хейтерами в олимпийском сезоне.

– В начале цикла на вопрос о том, сталкивался ли ты с хейтерами, ты отметил, что ни разу не было, чтобы тебе кто-то написал что-то плохое. Прошло несколько лет, изменилась ли эта ситуация? Возможно, в олимпийском сезоне.

– Честно говоря, чтобы найти хейт, нужно было его поискать (смеётся). Я понял, где его можно найти, и больше с ним не сталкивался. Мне лично сообщения пишут только с поддержкой, с пожеланиями удачи, по-доброму. У меня классные фан-группы, где только позитив, там слежу за новостями о себе и с хейтом, с негативом не сталкиваюсь, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.