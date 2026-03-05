Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник ответил, сталкивался ли он с хейтерами в олимпийском сезоне

Гуменник ответил, сталкивался ли он с хейтерами в олимпийском сезоне
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, сталкивался ли он с хейтерами в олимпийском сезоне.

– В начале цикла на вопрос о том, сталкивался ли ты с хейтерами, ты отметил, что ни разу не было, чтобы тебе кто-то написал что-то плохое. Прошло несколько лет, изменилась ли эта ситуация? Возможно, в олимпийском сезоне.
– Честно говоря, чтобы найти хейт, нужно было его поискать (смеётся). Я понял, где его можно найти, и больше с ним не сталкивался. Мне лично сообщения пишут только с поддержкой, с пожеланиями удачи, по-доброму. У меня классные фан-группы, где только позитив, там слежу за новостями о себе и с хейтом, с негативом не сталкиваюсь, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android