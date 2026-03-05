Скидки
Гуменник отреагировал на попадание костюма на Олимпиаде в топ итальянского Vogue

Гуменник отреагировал на попадание костюма на Олимпиаде в топ итальянского Vogue
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник отреагировал на попадание костюма для короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в топ итальянского Vogue.

– Твой костюм на Олимпиаде вошёл в тройку по версии итальянского Vogue, фактически тебя признали иконой стиля – ожидал ли ты этого?
– Светлана Гачинская действительно шьёт мне лучшие костюмы (улыбается). Я не знал, что есть такая премия, что Vogue отмечает олимпийцев с самыми красивыми костюмами. Но догадывался, что мои костюмы будут не хуже других, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
