Гуменник — о конкуренции в России: взять Дикиджи, Семененко — мы прогрессируем синхронно

Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о конкуренции в мужском одиночном катании в России.

– На Олимпиаде ты соревновался со множеством сильных фигуристов со сложным контентом, сейчас возвращаешься на российский старт – и не расслабиться, потому что здесь тоже очень сильные парни с мощным контентом. Если бы этой конкуренции у нас не было, ты бы так же стремился к усложнению? Или же довольствовался бы малым?

– Мне кажется, было бы сложнее. Вообще, я заметил, что мы все прогрессируем параллельно. Если бы я выступал с контентом, который у меня был сейчас на чемпионате России, год назад, два года назад, я бы выиграл. Если взять Влада Дикиджи, Женю Семененко – мы прогрессируем синхронно. Я не могу понять: если бы не было такой конкуренции, был бы прогресс? Хоть я и тогда вроде бы выкладывался на сто процентов, но, видимо, конкуренция увеличивает твой ресурс, помогает выкладываться ещё больше, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.