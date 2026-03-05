Скидки
«Жалко упускать момент». Гуменник объяснил, почему выступит в финале Гран-при после ОИ

«Жалко упускать момент». Гуменник объяснил, почему выступит в финале Гран-при после ОИ
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник объяснил, почему принял решение выступить в финале Гран-при после Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия).

– Почему ты в принципе решил принять участие в финале Гран-при? Многие лидеры после Олимпиады пропускают чемпионат мира, более серьезные соревнования.
– Во-первых, я люблю выступать, стараюсь не пропускать никакие выступления. Хочется встретиться со всеми нашими российскими болельщиками, со спортсменами, с друзьями. Сейчас набрал хорошую форму, жалко упускать такой момент. Не так легко её набрать, требуется много усилий, пока я её не потерял, мне кажется, нужно ещё раз выступить, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
