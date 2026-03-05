Гуменник ответил, пытался ли он отблагодарить Арутюняна за помощь в подготовке к Олимпиаде

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, пытался ли он отблагодарить тренера Рафаэля Арутюняна за помощь в подготовке к Олимпиаде-2026.

— На Олимпиаде тебе также помогал Рафаэль Арутюнян, с которым вы много лет сотрудничали на безвозмездной основе. Пытался ли ты как-то его отблагодарить после Игр и продолжается ли ваше сотрудничество чисто на интересе?

– Ещё с 2017 года мы сотрудничаем, девять лет почти прошло с первой нашей встречи. Заниматься онлайн мы начали с 2021 года. Я ему предлагал как-то отблагодарить его, когда занял второе место на чемпионате России, но он сказал, что работает только за идею, ему нравится меня тренировать. А мне нравится, когда он меня тренирует.

Но я всё-таки надеюсь, что смогу отблагодарить Рафаэля Владимировича, как минимум подарив ему радость и удовлетворение от работы со мной своими хорошими результатами. Или жизнь повернётся так, что я что-то доброе смогу сделать Рафу, а может быть, другим людям. Иногда добро и благодарность получает не сам человек-источник, а оно идёт дальше, как свет, — сказал Гуменник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.