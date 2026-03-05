Финал Гран-при России 2026: где смотреть, расписание трансляций
С 6 по 9 марта в Челябинске пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. В полном объёме финал Гран-при России покажут на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Расписание соревнований (время московское)
6 марта, пятница
- 16:30 – пары, короткая программа.
- 18:00 – танцы на льду, ритм-танец.
7 марта, суббота
- 13:00 – женщины, короткая программа.
- 15:00 – мужчины, короткая программа.
8 марта, воскресенье
- 13:00 – пары, произвольная программа.
- 14:40 – танцы на льду, произвольный танец.
9 марта, понедельник
- 13:00 – женщины, произвольная программа.
- 15:10 – мужчины, произвольная программа.
