Финал Гран-при России 2026: где смотреть, расписание трансляций

Финал Гран-при России 2026: где смотреть, расписание трансляций
С 6 по 9 марта в Челябинске пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. В полном объёме финал Гран-при России покажут на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Расписание соревнований (время московское)

6 марта, пятница

  • 16:30 – пары, короткая программа.
  • 18:00 – танцы на льду, ритм-танец.

7 марта, суббота

  • 13:00 – женщины, короткая программа.
  • 15:00 – мужчины, короткая программа.

8 марта, воскресенье

  • 13:00 – пары, произвольная программа.
  • 14:40 – танцы на льду, произвольный танец.

9 марта, понедельник

  • 13:00 – женщины, произвольная программа.
  • 15:10 – мужчины, произвольная программа.
Календарь Гран-при России
