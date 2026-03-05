Финал Гран-при России 2026: где смотреть, расписание трансляций

С 6 по 9 марта в Челябинске пройдёт финал Гран-при России по фигурному катанию. В полном объёме финал Гран-при России покажут на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Расписание соревнований (время московское)

6 марта, пятница

16:30 – пары, короткая программа.

18:00 – танцы на льду, ритм-танец.

7 марта, суббота

13:00 – женщины, короткая программа.

15:00 – мужчины, короткая программа.

8 марта, воскресенье

13:00 – пары, произвольная программа.

14:40 – танцы на льду, произвольный танец.

9 марта, понедельник

13:00 – женщины, произвольная программа.