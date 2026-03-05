Японец Рио Наката побил юниорский мировой рекорд Ильи Малинина в короткой программе

Японский фигурист Рио Наката побил юниорский мировой рекорд олимпийского чемпиона 2026 года в командном турнире американца Ильи Малинина в короткой программе. На юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония) Наката за свою короткую программу получил от судей 89,51 балла. Илья установил прежнее достижение на ЮЧМ-2022 (88,99).

На ЮМЧ-2026 спортсмены представят произвольные программы в пятницу, 6 марта.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Юноши. Короткая программа:

1. Рио Наката (Япония) — 89,51 балла.

2. Мингю Со (Южная Корея) — 86,33.

3. Даия Эбихара (Япония) — 81,53.

4. Таига Нисино (Япония) — 81,14.

5. Джейкоб Санчес (США) — 81,03.