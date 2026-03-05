Японец Рио Наката побил юниорский мировой рекорд Ильи Малинина в короткой программе
Японский фигурист Рио Наката побил юниорский мировой рекорд олимпийского чемпиона 2026 года в командном турнире американца Ильи Малинина в короткой программе. На юниорском чемпионате мира в Таллине (Эстония) Наката за свою короткую программу получил от судей 89,51 балла. Илья установил прежнее достижение на ЮЧМ-2022 (88,99).
Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юноши. Короткая программа
04 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
89.51
2
Мингю Со
Южная Корея
86.33
3
Даия Эбихара
Япония
81.53
На ЮМЧ-2026 спортсмены представят произвольные программы в пятницу, 6 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026 среди юниоров. Юноши. Короткая программа:
1. Рио Наката (Япония) — 89,51 балла.
2. Мингю Со (Южная Корея) — 86,33.
3. Даия Эбихара (Япония) — 81,53.
4. Таига Нисино (Япония) — 81,14.
5. Джейкоб Санчес (США) — 81,03.
