Мария Фефелова и Артём Валов выиграли в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями юниорского финала Гран-при, который проходит в Челябинске. По сумме двух программ они получили от судей 180,11 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 175,81. Тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (168,91).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Юниоры. Челябинск. Танцы на льду:

  1. Мария Фефелова/Артём Валов — 180,11 балла.
  2. Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 175,81.
  3. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 168,91.
  4. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 166,54.
  5. Милана Жабина/Вениамин Башуров — 161,52.
  6. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 161,07.
  7. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 158,84.
  8. Полина Тихонова/Матвей Лысов — 154,35.
  9. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 154,26.
Календарь Гран-при России
