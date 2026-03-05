Мария Фефелова и Артём Валов выиграли в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России
Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями юниорского финала Гран-при, который проходит в Челябинске. По сумме двух программ они получили от судей 180,11 балла.
Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 175,81. Тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (168,91).
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Юниоры. Челябинск. Танцы на льду:
- Мария Фефелова/Артём Валов — 180,11 балла.
- Зоя Пестова/Сергей Лагутов — 175,81.
- Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров — 168,91.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 166,54.
- Милана Жабина/Вениамин Башуров — 161,52.
- Анна Билибина/Дмитрий Кашаев — 161,07.
- Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 158,84.
- Полина Тихонова/Матвей Лысов — 154,35.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 154,26.
