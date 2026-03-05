Мария Фефелова и Артём Валов выиграли в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России

Фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями юниорского финала Гран-при, который проходит в Челябинске. По сумме двух программ они получили от судей 180,11 балла.

Вторыми стали Зоя Пестова и Сергей Лагутов с результатом 175,81. Тройку сильнейших замкнули Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров (168,91).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Юниоры. Челябинск. Танцы на льду: