«Мы готовы, нам не страшно». Тренер Горшков — о выходе фигуристов-юниоров на мировую арену

Комментарии

Алексей Горшков, тренер Марии Фефеловой и Артёма Валова, чемпионов России в танцах на льду среди юниоров, рассказал, думает ли о возвращении юниоров на международные старты.

– Мы очень рады такому хорошему сезону, всё время в плюс шли. Сегодня мы радуемся, а завтра будем думать уже о новых программах. Один день у фигуриста есть – тот, в который он сделал хороший прокат.

– Думаете ли вы о вероятном возвращении юниоров на международные старты?
– Конечно, думаем, как нет? Мониторим ситуацию. Это не зависит от нас, но мы очень надеемся, что это произойдёт как можно быстрее. Мы готовы выйти, нам не страшно, – передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

