Алексей Горшков рассказал о подготовке чемпионов России в танцах на льду среди юниоров

Алексей Горшков, тренер Марии Фефеловой и Артёма Валова — чемпионов России в танцах на льду среди юниоров, высказался о сезоне.

– Благодаря чему удалось провести такой сезон?

– Благодаря их трудолюбию.

– Как шла подготовка к старту?

– Всё неплохо, динамика есть в развитии. Мы довольны, они трудятся с утра до вечера. Думаю, что, когда ты очень этого хочешь, очень много вкладываешь в это, и баллы растут, и катание улучшается. Значит, мы на правильном пути.

– Ребята отмечали, что работали с множеством специалистов, как ведётся работа в этом плане?

– В постановочном процессе, в каждой программе участвовало по 4-5 разных хореографов с разными мыслями.

– В чём особенность этой пары?

– В том, что они универсальны. Сейчас будем искать новые танцы, искать стили, которые мы не пробовали. В этом году получилось два танца в совершенно разных направлениях, но при этом они и там и там были хороши, – передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.