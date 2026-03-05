Навка: спорт должен быть вне политики, но почему это не распространяется на нас?

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможных санкциях по отношению к США в связи с обстановкой на Ближнем Востоке.

«Я согласна со своим супругом, который сказал, что позиция МОК абсолютно правильная. Спорт правда должен быть островком надежды и вне политики, но почему это не распространяется на нас? Если МОК говорит такие слова, то ожидаем точно такой же позиции по отношению к нашим и к белорусским спортсменам», – приводит слова Навки Metaratings.

Напомним, муж Навки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал позицию МОК правильной, но призвал МОК объяснить, почему в отношении России и Беларуси действует другая позиция.