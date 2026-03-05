Скидки
Дочь Слуцкой с партнёром отреагировали на первую медаль финала Гран-при в карьере

Дочь двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира в одиночном катании Ирины Слуцкой Варвара Слуцкая, выступающая в танцах на льду с Глебом Гончаровым, отреагировала на первую медаль финала Гран-при в карьере. Спортсмены заняли третье место с результатом 168,91 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
05 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Окончено

Слуцкая. Я очень рада. Как настраивалась на прокат? Сегодня собой довольна, просто настраивалась сама с собой, ходила, ни о чём не думала, нужно было сделать свою работу.

Гончаров. Радостное чувство, что сезон закончился. Можно немного выдохнуть, он выдался супертяжёлым, — передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

