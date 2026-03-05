Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Организация как будто на Олимпиаде». Дочь Слуцкой с партнёром — о финале Гран-при

«Организация как будто на Олимпиаде». Дочь Слуцкой с партнёром — о финале Гран-при
Комментарии

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров высказались о финале юниорского Гран-При России в Челябинске. Спортсмены заняли третье место.

Глеб Гончаров. Публика очень помогает, очень нравится организация соревнований что в Магнитогорске, что здесь, в Челябинске. Всё на высоте! Как будто какие-то международные старты, как будто Олимпиада, всё очень круто организовано. Спасибо всем, кто к этому причастен.

Варвара Слуцкая. Можно, пожалуйста, первенство сюда или в Магнитогорск? Считаю, что это будет очень круто (улыбается), – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Мария Фефелова и Артём Валов выиграли в танцах на льду в финале юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android