«Организация как будто на Олимпиаде». Дочь Слуцкой с партнёром — о финале Гран-при

Танцоры на льду Варвара Слуцкая и Глеб Гончаров высказались о финале юниорского Гран-При России в Челябинске. Спортсмены заняли третье место.

Глеб Гончаров. Публика очень помогает, очень нравится организация соревнований что в Магнитогорске, что здесь, в Челябинске. Всё на высоте! Как будто какие-то международные старты, как будто Олимпиада, всё очень круто организовано. Спасибо всем, кто к этому причастен.

Варвара Слуцкая. Можно, пожалуйста, первенство сюда или в Магнитогорск? Считаю, что это будет очень круто (улыбается), – передаёт слова Слуцкой и Гончарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.