«Надо меньше болтать на льду». Бережная подключилась к работе с парой дочери

Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей рассказали, как изменились тренировки после того, как с ними начала работать мама партнёрши, олимпийская чемпионка (2002) по фигурному катанию в спортивных парах Елена Бережная.

– Как изменились ваши тренировки после того, как с вами начала работать мама Сони, олимпийская чемпионка Елена Бережная?

Касинс. Надо теперь меньше болтать на льду (смеётся). Больше внимания уделять каким-то более простым элементам, чтобы вся программа целиком вместе смотрелась хорошо.

Брегей. Мне нравится, что Елена Викторовна с нами работает, она нам подсказывает, помогает. Большое уважение ей за это и спасибо. То, что это мама Сони, – стараюсь не обращать на это внимания, потому что в первую очередь она для нас, так же как и для Сони на льду – тренер. Личное всегда остается за тренировками.

– Нет какой-то ответственности, что поднимаешь Соню в поддержках, в элементах, а тут мама и уронить нельзя?

Брегей. Всякое бывает, лёд скользкий (улыбается). В целом, сколько мы с Соней катаемся, Елена Викторовна следила за нами, периодически приходила к нам. Особого волнения нет, – передаёт слова Касинс и Брегея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

