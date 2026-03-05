Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Дочь Бережной рассказала, что пара поменяла перед ФГП для улучшения результатов

Фигуристы София Диана Касинс и Александр Брегей, выступающие в спортивных парах, рассказали, что поменяли перед финалом Гран-при России для улучшения результата.

Касинс. Волнительно было немножко (улыбается). Разминка не очень хорошо прошла, боялись за все элементы, но, как выходит, всё получилось. Мы поменяли местами элементы, подкрутку поставили вторым, каскад – первым, видимо, сработало.

Брегей. Прокат получился неплохой, мы довольны. Не было как такового волнения, потому что ехали на эти старты просто откататься, у нас не было цели занять первое место, просто выйти и сделать работу на максимум. Думаю, мы справились.

Поменяли расстановку элементов, стало легче, если каскад вторым элементом, то начинаешь уставать, нет столько сил, уверенности, как если делаешь первым элементом, – передаёт слова Касинс и Брегея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

