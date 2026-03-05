Скидки
Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли в финале юниорского Гран-при России

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли в финале юниорского Гран-при России
Представители Москвы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями в спортивных парах на юниорском финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. По сумме двух программ они получили от судей 201,88 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
05 марта 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено

Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов с результатом 193,73. Тройку сильнейших замкнули София Диана Касинс и Александр Брегей (186,06).

Фигурное катание. Финал Гран-при России. Челябинск. Юниоры. Спортивные пары:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 201,88 балла.
  2. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 193,73.
  3. София Диана Касинс/Александр Брегей — 186,06.
  4. Таисия Гусева/Даниил Овчинников — 185,04.
  5. Полина Сажина/Алексей Белкин — 180,45.
  6. Арина Парсегова/Матвей Богданов — 175,64.
  7. Ольга Сабада/Павел Астахов — 173,87.
  8. Кира Доможирова/Илья Вегера — 173,29.
Комментарии
