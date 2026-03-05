Ученики Тутберидзе Ковязина и Мохов отреагировали на медаль финала Гран-при после провала

Российские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов высказались о втором месте в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Мохов. Мы ещё к первенству подошли в хорошей физической форме. Наверное, не смогли собраться после неудачной короткой программы. Готовим ли элементы ультра-си? Пока не будем загадывать.

Ковязина. Не сказать, что мы здесь идеально откатали, но да, соглашусь, физически были хорошо готовы, и обычно короткую программу мы катаем хорошо, находимся вверху таблицы. А тогда совсем не получилось. Мы рады, что здесь получилось намного лучше, хотя времени было не так много.

Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях, – передаёт слова Ковязиной и Мохова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.