Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученики Тутберидзе Ковязина и Мохов отреагировали на медаль финала Гран-при после провала

Ученики Тутберидзе Ковязина и Мохов отреагировали на медаль финала Гран-при после провала
Комментарии

Российские фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов высказались о втором месте в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
05 марта 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено

Мохов. Мы ещё к первенству подошли в хорошей физической форме. Наверное, не смогли собраться после неудачной короткой программы. Готовим ли элементы ультра-си? Пока не будем загадывать.

Ковязина. Не сказать, что мы здесь идеально откатали, но да, соглашусь, физически были хорошо готовы, и обычно короткую программу мы катаем хорошо, находимся вверху таблицы. А тогда совсем не получилось. Мы рады, что здесь получилось намного лучше, хотя времени было не так много.

Хотим кататься стабильно на каждых соревнованиях и быть на лидирующих позициях, – передаёт слова Ковязиной и Мохова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли в финале юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android