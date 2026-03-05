Скидки
Ученики Тутберидзе отреагировали на победу в финале Гран-при с уникальным элементом

Ученики Тутберидзе отреагировали на победу в финале Гран-при с уникальным элементом
Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов высказались о победе в финале Гран-при России с уникальным элементом.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юниоры. Пары. Произвольная программа
05 марта 2026, четверг. 13:45 МСК
Окончено

Карнаухов. Конечно, это приятно, классно, что ни разу не проиграли. В следующий раз хотелось бы чище катать, делать прыжки почище. Особо не радуюсь (улыбается).

Чем собираемся удивлять? Всей чистой программой, не только каскадом. Если смотреть по баллам, самый удачный старт – этот, а если по эмоциям, наверное, Красноярск. Согласно баллам мы просто смотрим, есть ли ещё куда расти.

Шешелева. Идея делать каскад из трёх тройных прыжков пришла совместно с тренерами. Очень понравилось здесь выступать, чем-то напомнило Красноярск, – передаёт слова Карнаухова и Шешелевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли в финале юниорского Гран-при России
