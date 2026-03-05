Скидки
«Кто-то гнался за мной до машины». Алиса Лью рассказала о преследовании фанатов

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью рассказала, что столкнулась с преследованием при выходе из аэропорта.

«Я приземляюсь в аэропорту, а у выхода меня ждёт толпа с камерами и просьбами дать автограф. Все вторгаются в моё личное пространство. Кто-то даже гнался за мной до машины. Пожалуйста, не делайте со мной так», – написала Лью в социальных сетях.

20-летняя Алиса Лью выиграла личный турнир на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она стала чемпионкой в командном турнире, выступив только в короткой программе.

Комментарии
