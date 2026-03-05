София Дзепка лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при России
Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка лидирует после короткой программы на юниорском финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. За своё выступление она получила от судей 72,91.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Девушки. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 15:25 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.91
2
Виктория Стрельцова
Москва
71.22
3
Алёна Принёва
Москва
67.86
Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 71,22. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (67,86).
