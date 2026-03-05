Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

София Дзепка лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при России

София Дзепка лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при России
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка лидирует после короткой программы на юниорском финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. За своё выступление она получила от судей 72,91.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Девушки. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 15:25 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
72.91
2
Виктория Стрельцова
Москва
71.22
3
Алёна Принёва
Москва
67.86

Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 71,22. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (67,86).

Фигурное катание. Юниорский финал Гран-при России.Челябинск. Девушки. Короткая программа:

  1. София Дзепка — 72,91 балла.
  2. Виктория Стрельцова — 71,22.
  3. Алёна Принёва — 67,86.
  4. Арина Ореховская — 66,16.
  5. Майя Сарафанова — 65,31.
  6. Софья Смагина — 64,43.
  7. Диана Мильто — 64,41.
  8. Лидия Плескачёва — 62,99.
Календарь Гран-при России
Материалы по теме
Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли в финале юниорского Гран-при России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android