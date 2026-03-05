София Дзепка лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при России

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка лидирует после короткой программы на юниорском финале Гран-при России, который проходит в Челябинске. За своё выступление она получила от судей 72,91.

Второй стала Виктория Стрельцова с результатом 71,22. Тройку лидеров замкнула Алёна Принёва (67,86).

Фигурное катание. Юниорский финал Гран-при России.Челябинск. Девушки. Короткая программа:

София Дзепка — 72,91 балла. Виктория Стрельцова — 71,22. Алёна Принёва — 67,86. Арина Ореховская — 66,16. Майя Сарафанова — 65,31. Софья Смагина — 64,43. Диана Мильто — 64,41. Лидия Плескачёва — 62,99.