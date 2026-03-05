Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров

Лев Лазарев выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при России – 2025/2026, проходящего в Челябинске

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.36
2
Марк Лукин
Москва
81.15
3
Алдар Самбуев
Москва
78.64

Лазарев набрал 85,36 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт Марк Лукин (81,15 балла), замкнул тройку лидеров по итогам короткой программы Алдар Самбуев, который набрал 78,64 балла.

Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, юниоры:

1. Лев Лазарев – 85,36 балла.
2. Марк Лукин – 81,15.
3. Алдар Самбуев – 78,64.
4. Макар Солодников – 78,61.
5. Герман Ленков – 78,05.
6. Арсений Федотов – 77,66.
7. Ильяс Халиуллин – 77,36.
8. Александр Семков – 77,30.

Календарь юниорского Финала гран-при России - 2025/2026
Материалы по теме
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Эксклюзив
«Нэйтан Чен на меня подписался? Круто, я его фанат!» Честное интервью с Петром Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android