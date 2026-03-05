Лев Лазарев выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров
Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при России – 2025/2026, проходящего в Челябинске
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.36
2
Марк Лукин
Москва
81.15
3
Алдар Самбуев
Москва
78.64
Лазарев набрал 85,36 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт Марк Лукин (81,15 балла), замкнул тройку лидеров по итогам короткой программы Алдар Самбуев, который набрал 78,64 балла.
Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, юниоры:
1. Лев Лазарев – 85,36 балла.
2. Марк Лукин – 81,15.
3. Алдар Самбуев – 78,64.
4. Макар Солодников – 78,61.
5. Герман Ленков – 78,05.
6. Арсений Федотов – 77,66.
7. Ильяс Халиуллин – 77,36.
8. Александр Семков – 77,30.
