Лев Лазарев выиграл короткую программу финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев выиграл короткую программу юниорского финала Гран-при России – 2025/2026, проходящего в Челябинске

Лазарев набрал 85,36 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт Марк Лукин (81,15 балла), замкнул тройку лидеров по итогам короткой программы Алдар Самбуев, который набрал 78,64 балла.

Фигурное катание. Финал юниорского Гран-при России – 2025/2026. Челябинск. Короткая программа, юниоры:

1. Лев Лазарев – 85,36 балла.

2. Марк Лукин – 81,15.

3. Алдар Самбуев – 78,64.

4. Макар Солодников – 78,61.

5. Герман Ленков – 78,05.

6. Арсений Федотов – 77,66.

7. Ильяс Халиуллин – 77,36.

8. Александр Семков – 77,30.