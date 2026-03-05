Японка Мао Симада выиграла короткую программу на ЧМ-2026 среди юниоров

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира – 2026 по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония).

Симада набрала 71,90 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт ещё одна представительница Японии Маюко Ока с результатом 69,77 балла, замыкает тройку лидеров австралийка Ханна Бат, прокат которой судьи оценили в 66,95 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026 среди юниоров. Таллин (Эстония). Короткая программа, девушки:

1. Мао Симада (Япония) – 71,90 балла.

2. Маюко Ока (Япония) – 69,77.

3. Ханна Бат (Австралия) – 66,95.

4. Софья Шифрина (Израиль) – 65,38.

5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 64,28.

6. Ван Ихань (Китай) – 63,44.

7. Валерия Ежова (Швейцария) – 62,65.

8. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 62,62.