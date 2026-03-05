Японка Мао Симада выиграла короткую программу на ЧМ-2026 среди юниоров

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира – 2026 по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония).
Симада набрала 71,90 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт ещё одна представительница Японии Маюко Ока с результатом 69,77 балла, замыкает тройку лидеров австралийка Ханна Бат, прокат которой судьи оценили в 66,95 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026 среди юниоров. Таллин (Эстония). Короткая программа, девушки:
1. Мао Симада (Япония) – 71,90 балла.
2. Маюко Ока (Япония) – 69,77.
3. Ханна Бат (Австралия) – 66,95.
4. Софья Шифрина (Израиль) – 65,38.
5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 64,28.
6. Ван Ихань (Китай) – 63,44.
7. Валерия Ежова (Швейцария) – 62,65.
8. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 62,62.
