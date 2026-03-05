Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Японка Мао Симада выиграла короткую программу на ЧМ-2026 среди юниоров

Японка Мао Симада выиграла короткую программу на ЧМ-2026 среди юниоров
Комментарии

Японская фигуристка Мао Симада выиграла короткую программу в соревнованиях одиночниц на чемпионате мира – 2026 по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Таллине (Эстония).

Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Девушки. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 11:45 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
71.90
2
Маюко Ока
Япония
69.77
3
Хана Бат
Австралия
66.95

Симада набрала 71,90 балла за свою короткую программу. На втором месте идёт ещё одна представительница Японии Маюко Ока с результатом 69,77 балла, замыкает тройку лидеров австралийка Ханна Бат, прокат которой судьи оценили в 66,95 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира – 2026 среди юниоров. Таллин (Эстония). Короткая программа, девушки:

1. Мао Симада (Япония) – 71,90 балла.
2. Маюко Ока (Япония) – 69,77.
3. Ханна Бат (Австралия) – 66,95.
4. Софья Шифрина (Израиль) – 65,38.
5. Инга Гургенидзе (Грузия) – 64,28.
6. Ван Ихань (Китай) – 63,44.
7. Валерия Ежова (Швейцария) – 62,65.
8. Софи Джолин фон Фельтен (США) – 62,62.

Календарь юниорского чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Жизнь чемпионов Олимпиады-2026: Шайдорову дарят квартиры, Лью встречается с Гарри Поттером
Жизнь чемпионов Олимпиады-2026: Шайдорову дарят квартиры, Лью встречается с Гарри Поттером
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android