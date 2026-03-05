Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Переезжал из одного отеля в другой». Фигурист Лев Лазарев — о старте финала Гран-при

«Переезжал из одного отеля в другой». Фигурист Лев Лазарев — о старте финала Гран-при
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев рассказал, как провёл время перед стартом финала юниорского Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Лазарев занимает первое место после короткой программы, набрав 85,36 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.36
2
Марк Лукин
Москва
81.15
3
Алдар Самбуев
Москва
78.64

«Всегда очень много работаем над короткой программой с хореографом, раскатываемся, чтобы занимать всё поле своей программой. Сегодня не был уверен, что откатаю её чисто, сегодня опять всё было не слава богу (смеётся).

Утром переезжал из одного отеля в другой, потому что от того сюда ехать 40 минут. Мне это не понравилось утром (смеётся). Переезжал в перерыве. Жеребьёвки не было, поэтому костюм не забыл.

Пока не еду на автомате, после тройного акселя стараюсь максимально себя отпустить, потому что о тройных прыжках не должен задумываться. Сюжет есть в голове, но я пытаюсь расслабиться и кататься на скорости. В начале сезона ощущал по ходу программы, что я просто не еду.

Эта программа не надоедает, она одна из моих любимых, мне все говорят, что она мне очень подходит. Она связана с морем, моя фан-группа подбирает игрушки в тематику моря. На первенстве России кидали надувные круги для плавания, морские коньки, звёзды, акулы, крабы. Стараюсь забирать всё в Москву, но с первенства не смог, там было три мешка», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

