«Переезжал из одного отеля в другой». Фигурист Лев Лазарев — о старте финала Гран-при

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев рассказал, как провёл время перед стартом финала юниорского Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Лазарев занимает первое место после короткой программы, набрав 85,36 балла.

«Всегда очень много работаем над короткой программой с хореографом, раскатываемся, чтобы занимать всё поле своей программой. Сегодня не был уверен, что откатаю её чисто, сегодня опять всё было не слава богу (смеётся).

Утром переезжал из одного отеля в другой, потому что от того сюда ехать 40 минут. Мне это не понравилось утром (смеётся). Переезжал в перерыве. Жеребьёвки не было, поэтому костюм не забыл.

Пока не еду на автомате, после тройного акселя стараюсь максимально себя отпустить, потому что о тройных прыжках не должен задумываться. Сюжет есть в голове, но я пытаюсь расслабиться и кататься на скорости. В начале сезона ощущал по ходу программы, что я просто не еду.

Эта программа не надоедает, она одна из моих любимых, мне все говорят, что она мне очень подходит. Она связана с морем, моя фан-группа подбирает игрушки в тематику моря. На первенстве России кидали надувные круги для плавания, морские коньки, звёзды, акулы, крабы. Стараюсь забирать всё в Москву, но с первенства не смог, там было три мешка», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.