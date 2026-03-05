Скидки
Фигурист Марк Лукин отреагировал на попадание в тройку лидеров после КП на финале Гран-при

Фигурист Марк Лукин отреагировал на попадание в тройку лидеров после КП на финале Гран-при
Российский фигурист Марк Лукин оценил свой результат в короткой программе юниорского финала Гран-при России – 2025/2026. Спортсмен стал вторым, получив от судей 81,15 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.36
2
Марк Лукин
Москва
81.15
3
Алдар Самбуев
Москва
78.64

«Второе дыхание открылось после Нового года, хорошее первенство дало мотивации, готовился усердно. Второе дыхание открылось во время новогодних шоу, отдохнул физически и морально, дал голове успокоиться, переосмыслил какие-то моменты в тренировочном процессе. Стал более серьёзно относиться, на тренировках всё получается хорошо, а на соревнованиях некие сбои. Дал себе наставление относиться полегче, лишний раз не забивать голову, чтобы лишние мысли не приходили.

Этот сезон для меня тяжёлый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную… Очень ответственно ко всему подходил. На этот турнир ничего не загадывал, просто готовился, просто приехал и просто откатал короткую», – передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

