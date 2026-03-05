Фигурист Марк Лукин отреагировал на попадание в тройку лидеров после КП на финале Гран-при

Российский фигурист Марк Лукин оценил свой результат в короткой программе юниорского финала Гран-при России – 2025/2026. Спортсмен стал вторым, получив от судей 81,15 балла.
«Второе дыхание открылось после Нового года, хорошее первенство дало мотивации, готовился усердно. Второе дыхание открылось во время новогодних шоу, отдохнул физически и морально, дал голове успокоиться, переосмыслил какие-то моменты в тренировочном процессе. Стал более серьёзно относиться, на тренировках всё получается хорошо, а на соревнованиях некие сбои. Дал себе наставление относиться полегче, лишний раз не забивать голову, чтобы лишние мысли не приходили.
Этот сезон для меня тяжёлый, активно готовлюсь к экзаменам, нужно было попадать в сборную… Очень ответственно ко всему подходил. На этот турнир ничего не загадывал, просто готовился, просто приехал и просто откатал короткую», – передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 марта 2026
