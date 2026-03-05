Скидки
Фигурист Алдар Самбуев высказался о баллах за короткую программу на финале Гран-при

Фигурист Алдар Самбуев высказался о баллах за короткую программу на финале Гран-при
Российский фигурист Алдар Самбуев высказался о баллах, которые он получил после проката короткой программы в финале юниорского Гран-при России – 2025/2026. Самбуев занимает третье место после короткой программы, набрав 78,64 балла. Лидирует Лев Лазарев с 85,36 балла после первого соревновательного дня.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Короткая программа
05 марта 2026, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.36
2
Марк Лукин
Москва
81.15
3
Алдар Самбуев
Москва
78.64

«Сегодня было тяжело. Прокатом недоволен, не получил того кайфа, который обычно получается. Сейчас у меня недокрут на лутц-тулупе, он действительно был, мне поставили достаточно нормально, я думал, будет хуже. Катилось очень тяжело, ноги забились, я болел, сейчас ещё болею.

Это сильно повлияло. На тренировках в произвольной я делал два четверных флипа, потом, правда, с акселей лежал, но флипы были стабильные. Сейчас приехал на соревнования, утром была тренировка, из трёх раз ни одного не собрал, всё лежал, причём неприятно. Но это не проблема, даже если я завтра плохо откатаю, я не расстроюсь.

Попасть сюда очень приятно, ехал сюда с мыслями: «Как классно, что еду встречаться с людьми, которые меня превосходят в плане технических элементов точно». Многие очень сильные ребята не попали, например, у нас в группе Илья Малышев, он намного сильнее, чем я, чем многие, но в начале сезона ему не повезло, он вылетел из-за глупых ошибок», – передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

