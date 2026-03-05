Скидки
Канадская пара Десрошер/Трэшер выиграла короткую программу на ЮЧМ-2026
Комментарии

Канадская пара Жазмин Десрошер/Киран Трэшер выиграла короткую программу юношеского чемпионата мира – 2026, проходящего в Таллине (Эстония).

Десрошер/Трэшер набрали 62,84 балла по итогам своего выступления. На второй строчке находится ещё один канадский дуэт Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (62,22 балла). Замыкает тройку лидеров после короткой программы китайская пара Жуй Го/Ивэнь Чжан с результатом 58,34 балла.

Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира – 2026. Таллин (Эстония). Пары, короткая программа:

1. Жазмин Десрошер/Киран Трэшер (Канада) – 62,84.
2. Ава-Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада) – 62,22.
3. Жуй Го/Ивэнь Чжан (Китай) – 58,34.
4. Оливия Флорес/Люк Ванг (США) – 57,96.
5. Ханна Эррера/Иван Хобта (Украина) – 56,95.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

