«Мне нравится всё, что он делает». Тарасова оценила тренерский потенциал Ягудина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о тренерском потенциале своего ученика олимпийского чемпиона 2002 года, четырёхкратного чемпиона мира в одиночном катании Алексея Ягудина.

«Вижу ли тренерский потенциал в Ягудине? А почему он должен быть тренером? Дай бог, что он по-другому в профессии развивается. А про работу тренером надо спрашивать у самого Лёши. Мне нравится всё, что он делает. Ягудин делает всё мастерски. Он оказался очень талантливым человеком», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Алексей Ягудин завершил свою карьеру в ноябре 2023 года в возрасте 23 лет из-за проблем со здоровьем, связанных с травмами. После он сосредоточился на выступлениях в профессиональных шоу и работе на телевидении.