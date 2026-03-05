Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне нравится всё, что он делает». Тарасова оценила тренерский потенциал Ягудина

«Мне нравится всё, что он делает». Тарасова оценила тренерский потенциал Ягудина
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о тренерском потенциале своего ученика олимпийского чемпиона 2002 года, четырёхкратного чемпиона мира в одиночном катании Алексея Ягудина.

«Вижу ли тренерский потенциал в Ягудине? А почему он должен быть тренером? Дай бог, что он по-другому в профессии развивается. А про работу тренером надо спрашивать у самого Лёши. Мне нравится всё, что он делает. Ягудин делает всё мастерски. Он оказался очень талантливым человеком», – приводит слова Тарасовой Sport24.

Алексей Ягудин завершил свою карьеру в ноябре 2023 года в возрасте 23 лет из-за проблем со здоровьем, связанных с травмами. После он сосредоточился на выступлениях в профессиональных шоу и работе на телевидении.

Материалы по теме
Пустите на международку! Наши юниорские пары легко обыгрывают нынешних вице-чемпионов ОИ
Пустите на международку! Наши юниорские пары легко обыгрывают нынешних вице-чемпионов ОИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android