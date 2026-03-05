Тутберидзе: с Загитовой нельзя было шутить, а с Медведевой было легко и просто

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сравнила темперамент российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Если прокат был, дальше не нужно о нём говорить. Алину Загитову надо было максимально серьёзно выводить, с ней нельзя было шутить. А с Женей Медведевой было наоборот. С ней было легко и просто», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимает участие в проекте «Ледниковый период» в качестве жюри.