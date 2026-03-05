Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин получил награду «Фэйр-плей» за поздравление Шайдорова с победой на ОИ-2026

Илья Малинин получил награду «Фэйр-плей» за поздравление Шайдорова с победой на ОИ-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал лауреатом премии Международного олимпийского комитета (МОК) «За честную борьбу» за поздравление с победой в соревновании одиночников на Олимпиаде-2026 казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, сообщает пресс-служба МОК.

Помимо Малинина на победу в данной номинации претендовали: фигуристка Эмбер Гленн (США), американская и итальянская женские сборные по кёрлингу, женская сборная Канады по хоккею, японский фигурист Юма Кагияма, а также чешская кёрлингистка Юлия Зелингрова.

Малинин считался фаворитом в соревнованиях одиночников на Играх-2026, однако допустил ряд ошибок вов ремя проката произвольной программы, из-за чего занял лишь восьмое итоговое место.

Олимпийские игры – 2026 прошли в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
Гуменник, Малинин и Валиева ещё будут блистать? Вот где выступят фигуристы после Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android