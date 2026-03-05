«Как о мужчине я не задумывалась о нём». Тутберидзе высказалась о Криштиану Роналду

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о 41-летнем нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала. Я его очень уважаю, молодец, он поддерживает себя. Как о мужчине я не задумывалась о нём. Но он симпатичный такой», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.