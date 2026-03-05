Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Как о мужчине я не задумывалась о нём». Тутберидзе высказалась о Криштиану Роналду

«Как о мужчине я не задумывалась о нём». Тутберидзе высказалась о Криштиану Роналду
Комментарии

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о 41-летнем нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я его рассматривала только как спортсмена-профессионала. Я его очень уважаю, молодец, он поддерживает себя. Как о мужчине я не задумывалась о нём. Но он симпатичный такой», — сказала Тутберидзе на «Форуме в большом городе».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси
Война на Ближнем Востоке притормозила мировой футбол. Проблемы не только у Роналду и Месси
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android