Фигурное катание, финал Гран-при России 2026: расписание соревнований на 6 марта

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Сегодня, 6 марта, в Челябинске начинается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках первого соревновательного дня на лёд выйдут спортивные пары и танцевальные дуэты. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем начала прокатов.

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026, Челябинск. Расписание на 6 марта:

16:30. Спортивные пары. Короткая программа;
18:00. Танцы на льду. Ритм-танец.

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.

Календарь Гран-при России по фигурному катанию - 2025/2026
