Финал Гран-при России по фигурному катанию 2026 среди юниоров: расписание на 6 марта

Лев Лазарев
Комментарии

Сегодня, 6 марта, в Челябинске состоится заключительный день финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Фигурное катание. Финал Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Расписание на 6 марта (время московское):

11:00. Девушки, произвольная программа;
13:00. Юноши, произвольная программа.

По итогам короткой программы у девушек лидерство захватила София Дзепка (Москва). Её выступление судьи оценили на 72,91 балла. У юношей на первом месте идёт Лев Лазарев (Москва), которому удалось заработать 85,36 балла.

