ФГПР-2026 — онлайн-трансляция КП спортивных пар 6 марта начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 6 марта, в Челябинске стартует финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках первого соревновательного дня на лёд выйдут спортивные пары. Начало короткой программы — в 16:30 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

ФГПР-2026. Спортивные пары, короткая программа. Порядок выхода на лёд:

1. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (Пермский край).

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург).

3. Вероника Меренкова и Даниль Галимов (Краснодарский край).

4. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург).

5. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан).

6. Валерия Ходыкина и Даниил Бутенко (Москва).

7. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (Пермский край).

8. Таисия Щербинина и Артём Петров (Пермский край).

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.